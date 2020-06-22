اليابان تنسحب من سباق استضافة مونديال السيدات من قبل beIN SPORTS June 22, 2020 21:28 0:37 دقيقة أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الإثنين سحب ملف الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات المقررة عام 2023. -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 33 3:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:46 دقيقة كاهيل يبدي سعادته بسير أعمال مونديال قطر 2022 0:52 دقيقة الشكوك تحوم حول استئناف موسم الـ"NBA" 27:02 دقيقة المؤتمر الصحفي لسيتين قبل مواجهة بيلباو 4:04 دقيقة ريال مدريد ينجو من كمين سوسييداد ويتصدر الليغا 1:19 دقيقة راموس يكسر رقم نجم برشلونة السابق في الليغا 3:07 دقيقة فالنسيا ينتصر بثنائية على أوساسونا 0:39 دقيقة إلغاء نهائي بطولة "أدريا تور" بسبب مرض ديميتروف 3:30 دقيقة ليفربول يخرج بنقطة من موقعة إيفرتون