الياباني كازويوشي ميورا يجدد عقده الاحترافي بعمر الـ52 عاماً January 15, 2020 08:02 0:51 دقيقة جدّد الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ 53 عاما الشهر المقبل، عقده مع نادي "يوكوهاما إف سي" معزّزا رقمه القياسي كأكبر لاعب كرة قدم في العالم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة مولر وهوميلز ضمن القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا 0:44 دقيقة الاتحاد الكاميروني: أمم إفريقيا القادمة في الشتاء 0:37 دقيقة تشكيلة "يويفا" لعام 2019 تخلو من محمد صلاح ! 0:35 دقيقة الإسباني ساينز يعزز صدارته أمام العطية وبيترهانسل 0:38 دقيقة الأهلي المصري ومعضلة الفوز خارج الملعب في إفريقيا 0:34 دقيقة فرنانديز.. أول تعاقدات جوزيه مورينيو الشتوية 11:34 دقيقة موجز الأخبار 0:54 دقيقة التحديات التي تنتظر مدرب برشلونة الجديد 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:16 دقيقة ماركينيوس سعيد بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان