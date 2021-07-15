وسجل أيوب الكعبي (65) ويحيى عطية الله (90+1) هدفي الوداد.

وحقق الوداد فوزه الخامس تواليًا فيما كان بحاجة لنقطة التعادل كي يضمن اللقب، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري.

وعزّز الوداد رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه الرجاء، إذ لم يخسر سوى مرتين في 27 مباراة حتى الآن.

وابتعد الوداد بفارق 9 ألقاب عن الرجاء والجيش الملكي المتوجين بـ12 لقبًا.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، أطلق لاعبو الوداد العنان لفرحتهم وخرج مناصروه في شوارع الدار البيضاء للاحتفال، رافعين شعار "ديما وداد" (دائمًا وداد).

يذكر أن الوداد بلغ هذا الموسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خرج أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي الذي يخوض النهائي مع الأهلي المصري السبت.