المباراة ظلت سلبية النتيجة حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من الشوط الثاني، والذي شهد تسجيلَ البرازيلي "آلان ماركيز" هدَف انتصار الوحدة الذي سينتظر في الدور التمهيدي الثاني الفائزَ من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.
الوحدة الإماراتي الدور التمهيدي الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية
المباراة ظلت سلبية النتيجة حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من الشوط الثاني، والذي شهد تسجيلَ البرازيلي "آلان ماركيز" هدَف انتصار الوحدة الذي سينتظر في الدور التمهيدي الثاني الفائزَ من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.
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