وجاء قرار الاتحاد بعد الاحتكاكات التي حصلت بين الجماهير بجانب مقر ملعب القويسمة في ختام مباراة الوحدات والحسين خلال الأسبوع قبلِ الماضي، وقد قرر الاتحاد على إثر هذه الأحداث إقامة مباراة الوحدات والفيصلي في بطولة الكأس دون حضور جمهور.

