وأكد بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات ثقة مجلس الإدارة بقدرات وإمكانيات غوميس مضيفاً أنّ ظروفاً عديدة ساهمت في أن يكون الفرنسي هو المدرب الثالث الذي يتولى دفة الفريق هذا الموسم، فيما شدّد غوميز على أهمية تكليفه بقيادة الفريق الأردني.

