الوحدات يؤكد تمسكه بقرار الانسحاب من المنافسات في حال عدم الاستجابة لمطالبه من قبل beIN SPORTS October 26, 2022 15:18 0:47 دقيقة أكد نادي الوحدات تمسكه بقرار انسحابه من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، في حال عدم الاستجابة لمطالبه بإقامة مباراته ضد الفيصلي على استاد الملك عبدالله ابن الحسين. تقارير إخبارية الوحدات الأردني -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة خسارة الثنائي المصري حسام ومرزوق في الدور الأول 0:47 دقيقة أخبار سارة للمنتخب الياباني قبل "قطر 2022™" 0:57 دقيقة تعرف على ما قاله أمونيكي للمنتخبات الإفريقية 0:50 دقيقة السنغال ترصد ميزانية لإعداد منتخبها لـ" قطر 2022™" 0:47 دقيقة الوحدات يؤكد تمسكه بقرار الانسحاب 0:43 دقيقة تدشين 22 كتاباً حول قطر 2022™ والرياضة في قطر 0:50 دقيقة أسباير زون مستعدة للمساهمة باستضافة قطر 2022™ 0:18 دقيقة تن هاخ يتحدّث عن وضعية الفرنسي فاران 0:52 دقيقة تمثـال شمعي جديد لزين الدين زيدان 3:17 دقيقة أتليتيكو مدريد يستضيف باير ليفركوزن