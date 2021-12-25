الهلال يواصل سلسلة نتائجه المتواضعة من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 21:10 0:48 دقيقة واصل الهلال نتائجَه المتواضعة وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة توالياً بسقوطه في ملعبه أمام الفتح 2-3 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي. تقارير إخبارية الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة NBA: نيويورك نيكس يحقق فوزاً كبيراً على هوكس 0:48 دقيقة الهلال يواصل سلسلة نتائجه المتواضعة 0:43 دقيقة تطور هام في مسألة عبد الصمد الزلزولي 0:30 دقيقة إصابة ستيفن جيرارد بـ"كوفيد-19" 0:42 دقيقة أوسيمهن في قائمة المنتخب النيجيري 0:38 دقيقة وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار 0:39 دقيقة تقارير: دجوكوفيتش سيغيب عن كأس رابطة المحترفين 2:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق 0:46 دقيقة تكريم محمد صلاح بطريقة خاصة 0:50 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على الدحيل