الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل September 9, 2022 13:06 1:42 دقيقة أنهى حاملُ لقب الدوري السعودي الهلال تحضيراته استعداداً لمواجهة بطلِ الدوري المصري الزمالك وذلك على كأس سوبر لوسيل. تقارير إخبارية الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال 1:03 دقيقة رئيس الهلال يتوقع دعم كبيراً من الجماهير في الدوحة 1:42 دقيقة الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الزمالك 0:48 دقيقة تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 0:20 دقيقة مباراة الزمالك والهلال - التغطية الخاصة 5:32 دقيقة شفيونتيك تعبر إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة