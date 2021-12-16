الهلال يمدد عقد نجمه سالم الدّوسري من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 08:49 0:42 دقيقة مَدّد نادي الهلال السعودي عقد نجمهِ سالم الدّوسري حتى عامِ 2025. تقارير إخبارية الهلال السعودي سالم الدوسري -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة أوستن ريفز ينقذ ليكرز من كمين مافريكس 0:50 دقيقة كونتي يريد خوض المباراة أمام رين 0:54 دقيقة يورغن كلوب قلق بشأن حالات "كوفيد-19" 3:22 دقيقة تشيلسي أمام حتمية الفوز أمام إيفرتون 0:42 دقيقة الهلال يمدد عقد نجمه سالم الدّوسري 1:32 دقيقة جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه 1:18 دقيقة عبد الكريم حسن: " أضعنا فرصة سانحة لبلوغ النهائي" 1:03 دقيقة الراوي: "لم يحالفنا الحظ" 1:28 دقيقة بوقرة سعيد بالفوز وبإسعاد الجماهير الجزائرية 0:53 دقيقة سانشيز: ليس لدي ما أنتقد به اللاعبين