ورغم أن النصر كان البادئ بالتهديف عبر البرازيلي "تاليسكا" في الدقيقة السابعة عشرة، إلا أن الهلال نجح بتعديل الأرقام بواسطة النيجيري "إيغالو" في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن يمنح حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال الهلاليين ركلة جزاء ترجمها بنجاح نجم الفريق سالم الدوسري هدفاً ثانياً في الدقيقة الثمانين، والذي كان كافياً ليعبر بفريقه إلى المربع الذهبي لكأس الملك.

