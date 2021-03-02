وأبلغ النادي السوداني مانولوفيتش بقرار الإقالة بعد الحصة التدريبية التي أشرف عليها المدرب الصربي، بملعب الجوهرة الزرقاء حيث لم يحقق الهلال أيّ انتصار في مجموعات دوري أبطال إفريقيا إلى حد الآن إذ خسر أمام ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا، قبل أن يتعادل في ام درمان مع ضيفه مازيمبي.

