النني يفتتح أكاديميةً لكرةِ القدم من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 21:35 0:31 دقيقة أعلن لاعب آرسنال الإنكليزي، الدولي المصري محمد النني بأنه افتتح أكاديميةً لكرةِ القدم. تقارير إخبارية آرسنال محمد النني -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ 0:58 دقيقة دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره 0:31 دقيقة النني يفتتح أكاديميةً لكرةِ القدم 4:14 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض ويحقق فوزاً ثميناً على ليستر 0:29 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على رانس 0:51 دقيقة روبليف يضرب موعداً مع رونه في النهائي