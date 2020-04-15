النمسا تسمح بعودة التدريبات الجماعية من قبل beIN SPORTS April 15, 2020 21:53 2:42 دقيقة أعلنت الحكومة النمساوية أنه بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري، الذي سيقام دون حضور مشجعين بسبب وباء كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 12:23 دقيقة موجز الأخبار 3:15 دقيقة كيف أثر وباء كورونا في الإعلام الرياضي البرازيلي؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:01 دقيقة إمكانية استئناف الدوري الإيطالي أواخر الشهر المقبل 2:42 دقيقة النمسا تسمح بعودة التدريبات الجماعية 1:39 دقيقة أسرة فلسطينية تلجأ لسطح البيت للممارسة الكاراتيه 1:03 دقيقة بيليه ونيمار يهنئان سانتوس بذكرى تأسيسه 0:47 دقيقة إرجاء التظاهرات الجماهيرية في ألمانيا إلى أغسطس 1:15 دقيقة حوار خاص مع ساديو ماني 0:45 دقيقة ماتويدي وروغاني يتعافيان من فيروس كورونا