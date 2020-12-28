وقال نادي العاصمة الرياض إنه توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لإنهاء خدماته.. مؤكدا تكليفَ مدرب فريق الشباب ألين هورفات مؤقتا بالإشرافِ على الفريق الأول ويحتل النصر المركز الأخير في الدوري برصيد ثماني نقاط فقط جمعها في عشر جولات.

