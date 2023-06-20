النجم الفرنسي كيليان مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 19:20 2:34 دقيقة يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية فبعد هدفه في مرمى اليونان في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بات كيليان أكثر لاعب فرنسي تسجيلا للأهداف في موسم واحد. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 -آخر الفيديوهات 1:44 دقيقة هالاند يواصل شهيته التهديفية 3:56 دقيقة لوكاكو يبصم في فوز بلجيكا على إستونيا 3:53 دقيقة رونالدو يقود البرتغال لتجاوز عقبة أيسلندا 3:45 دقيقة المنتخب الموريتاني يتغلّب على نظيره السوداني 1:05 دقيقة رونالدو مع المنتخب..مئوية ثانية وتاريخ ممتد لعقدين 2:34 دقيقة النجم الفرنسي "مبابي" يواصل تحطيم الأرقام القياسية 1:25 دقيقة باخ: "هناك أصداء إيجابية فيما يخصّ أولمبياد باريس" 1:33 دقيقة ريال مدريد يقدم خوسيلو إلى وسائل الإعلام 0:48 دقيقة ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية 2:30 دقيقة نابولي يقدم مدربه الجديد رودي غارسيا