وستبث المقابلة الحصرية مع محترف باشاكشهير التركي كاملة مساء الغد السبت.

وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة لحساب دوري أبطال أوروبا بين سان جيرمان وباشاكشهير في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب.

واتهم الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو بتوجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي مما استدعى تأجيل ما تبقى من اللقاء إلى الأربعاء.

وكان المهاجم السنغالي البديل المخضرم ديمبا با (35 عاما) في الواجهة خلال تلك الحادثة التي أسالت الكثير من الحبر.