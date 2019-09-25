وأعلن النادي التونسي الأربعاء في بيان "أن الهيئة المديرة عقدت صباح الأربعاء اجتماعا عاجلا اتخذت خلاله جملة من القرارات بينها الانفصال بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي وقبول استقالات رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام (الأمين العام) عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة".

وأضاف البيان "تقرر أيضا الدعوة إلى عقد جلسة عامة تقييمية وأخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة (تشرين الثاني/نوفمبر) المقبل".

وكان البنزرتي عاد الصيف الماضي إلى تدريب النجم الساحلي خلفا للمدرب الفرنسي روجيه لومير، بيد أن مشواره مع فريقه القديم الجديد كان مخيبا حيث خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة مقابل فوز واحد.



