النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 18:53 0:53 دقيقة اختار أعضاء نادي بنفيكا البرتغالي النجم الدولي السابق روي كوستا رئيساً جديداً للنادي لولاية مدتها أربعة أعوام ليخلف لويس فيليبي فييرا الذي ألقي القبض عليه في يوليو الماضي. تقارير إخبارية بنفيكا -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا 2:40 دقيقة مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا – بث مباشر اليوم 4:53 دقيقة إيطاليا ثالثة دوري الأمم الأوروبية 13:57 دقيقة إينس يتحدث عن شدة التنافس بين يونايتد وليفربول 0:49 دقيقة المنتخب الليبي يبدأ استعداده لمواجهة مصر المرتقبة 1:23 دقيقة سانتوش يشدد على أهمية إشراك رونالدو في المباريات 3:02 دقيقة دربي مرتقب بين الأرجنتين وأوروغواي 1:33 دقيقة البرازيل على أعتاب التأهل إلى مونديال قطر 1:38 دقيقة فابيانسكي المعتزل دوليا يودع منتخب بلاده بشكل مؤثر