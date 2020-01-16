النجمة يعلن عدم مشاركته في البطولة بنظامها الجديد January 16, 2020 13:38 2:18 دقيقة قرر نادي النجمة اللبناني عدم المشاركة في بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم بالنظام الاختياري الجديد الذي اعتمده اتحاد اللعبة بعد التظاهرات والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. رئيس نادي النجمة اللبناني اشترط للمشاركة، استئناف البطولة من حيث توقفت واعتماد نظام الهبوط. تقارير إخبارية الدوري اللبناني النجمة اللبناني -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة إدارة إنتر تتوجه إلى إنكلترا لحسم صفقة إريكسن 1:41 دقيقة جماهير يوفنتوس تنتظر مردودا أفضل من ماتايس دي ليخت 0:30 دقيقة الترجي ينتصر على النجم الساحلي ويتصدر الدوري 2:10 دقيقة أجمل لقطات الأسبوع الأول من رالي داكار 2020 0:30 دقيقة نابولي يتعاقد مع ستانيسلاف لوبوتكا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:09 دقيقة ليكرز يسقط في معقله ورابتورز يفلت من انتفاضة ثاندر 0:33 دقيقة توديبو من برشلونة إلى شالكه على سبيل الإعارة 1:55 دقيقة ماتا يقود مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع 3:58 دقيقة سان جيرمان يعزّز موقعه في الصدارة