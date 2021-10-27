وكانت لويد تخوض مباراتها الدولية رقم 316 في مسيرتها وسجلت خلالها 164 هدفاً، وقد خرجت من المستطيل الأخضر في الدقيقة 65 عندما حلت بدلاً منها نجمة أخرى هي اليكس مورغان على ملعب "اليانز فيلد" في ولاية مينيسوتا.

وقامت لويد المتوجة بطلة للعالم مرتين، والميدالية الاولمبية الذهبية مرتين أيضاً، بتقبيل جميع زميلاتها قبل أن تغادر الملعب وهي تحيي الجمهور.

وقالت لويد "لقد كانت مسيرة طويلة ولا أدرى ما إذا كان باستطاعتي قول الكثير. أريد توجيه الشكر إلى جميع أنصار المنتخب، إلى الذين انتقدوني والذين شككوا في قدراتي لأن ذلك ساهم بجعل تصميمي أكبر على الذهاب بعيداً وأنا مدينة لكم كثيراً".

وأضافت "أشعر بالفخر لممارستي هذه اللعبة الجميلة. أود أن تعرفوا بأنني بذلت قصارى جهدي من أجلكم".

