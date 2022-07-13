داماريس إيخورولا افتتحت التسجيل مبكراً للهولنديات في الدقيقة السابعة، قبل أن تضيف زميلتها ستيفاني فان دير خراخت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة، وقلص المنتخب البرتغالي الفارق بهدفِ كارول كوستا من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وفي الدقيقة 47 عادلت ديانا سيلفا النتيجة بتسجيلها الهدف الثاني للبرتغال لكن سيدات هولندا أفسدت فرحة البرتغاليات بعد دقيقتين فقط بهدف ثالث عبر دانيللي فان دي دونك لترفع بذلك سيدات هولندا رصيدهن في المجموعة إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي رصيد سيدات البرتغال نقطة واحدة.

