وتناوب على تسجيل أهداف منتخب المرابطين كل من نوح محمد العبد (26) والحسن حويبيب (50) وحمي تانجي (56).

وبذلك رفعت موريتانيا رصيدها إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة.

في المقابل تجمّد رصيد السودان عند 6 نقاط في المرتبة الرابعة الأخيرة.