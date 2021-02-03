المنتخب المغربي من أجل حجز مقعد في النهائي من قبل beIN SPORTS February 3, 2021 09:23 2:11 دقيقة يستعد المنتخبُ المغربي لمواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الـ"شان". تقارير إخبارية المنتخب المغربي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة غوراديولا "السعيد" يريد مواصلة تحقيق الانتصارات 0:36 دقيقة يورغن كلوب يشيد بمدرب برايتون 0:54 دقيقة زياش جاهز لمباراة تشيلسي أمام توتنهام 1:12 دقيقة برشلونة يبحث عن الوصول لنصف نهائي كأس الملك 2:11 دقيقة المنتخب المغربي من أجل حجز مقعد في النهائي 6:41 دقيقة مانشستر يونايتد يفترس ساوثهامبتون ويهزمه بتساعية 0:20 دقيقة إشبيلية إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 0:25 دقيقة يوفنتوس يهزم إنتر ويضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا 2:28 دقيقة وولفرهامبتون يستغل أخطاء أرسنال ويحقق فوزاً ثميناً 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي"