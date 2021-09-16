المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 10:15 1:39 دقيقة فاز المنتخب المصري على منتخب غواتيمالا 6-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات المقامةِ في ليتوانيا. تقارير إخبارية المنتخب المصري لكرة القدم داخل الصالات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا 3:40 دقيقة عباس عطوي يتحدى عامل السن ويواصل التألق 2:41 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر سيتي ونابولي 2:32 دقيقة روما "المتألق" يستضيف تسيسكا صوفيا 3:09 دقيقة الإعلان عن تأسيس المنصة القطرية لمكافحة المنشطات 0:50 دقيقة الإعلان عن تأسيس "سيغا أمريكا" 1:24 دقيقة بيولي: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:17 دقيقة أنشيلوتي: فزنا بعد معاناة 1:36 دقيقة غريليش: سنتحدث عن الأهداف التي تلقيناها 1:22 دقيقة بوتشيتينو: كان هناك بعض الأشياء الإيجابية