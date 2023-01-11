المنتخب الليبي ينهي تحضيراته للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من قبل beIN SPORTS January 11, 2023 11:10 2:28 دقيقة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي كورونتان مارتينس أنهى المنتخب الليبي تحضيراته في تونس استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر والتي يستهلها بمواجهة صعبة أمام أصحاب الأرض. تقارير إخبارية المنتخب الليبي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة العاشرة من رالي دكار 0:27 دقيقة بعثة برشلونة تصل الرياض 2:02 دقيقة سايس يٌشيد بالإنجاز المغربي الاستثنائي 0:46 دقيقة أتليتيكو مدريد يمدد عقد فيليش ويعيره إلى تشلسي 0:59 دقيقة نادال يدخل عالم السباقات 0:30 دقيقة نوتنغهام فورست يلاقي ضيفه وولفرهامبتون 0:35 دقيقة تشيليتش يعلن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة 2:28 دقيقة المنتخب الليبي ينهي تحضيراته للمشاركة في الـ"شان" 0:23 دقيقة نادي قطر يعلن ضم الأرجنتيني خافيير باستوري 0:27 دقيقة مان سيتي يبحث عن تذكرة في نصف النهائي