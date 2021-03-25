الفترة الصباحية خصصت لبعض تمارين اللياقة الخفيفة بالنسبة للاعبين الأساسيين ضد لوكسمبورغ على ألا يخضع اللاعبون لأي حصة تدريبية في الفترة المسائية.

وتماشيا مع البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي، خضع الوفد القطري بكامل أعضائه صبيحة اليوم الخميس إلى الفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المطلوب قبل يومين من المباريات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

