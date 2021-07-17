المنتخب القطري يرفع شعار الفوز أمام غرينادا من قبل beIN SPORTS July 17, 2021 14:34 2:37 دقيقة بعد التعادل مع بنما، يبحث المنتخب القطري عن أول انتصاراته في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، عندما يواجه منتخب غرينادا، الذي مني بخسارةٍ كبيرةٍ من هندوراس في مباراته الأولى. تقارير إخبارية المنتخب القطري غرينادا -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس - التغطية الخاصة 2:52 دقيقة فكرة إنفانتينو التي جذبت مؤيدين ومعارضين 0:32 دقيقة روما يواصل التحضير للموسم القادم تحت قيادة مورينيو 0:47 دقيقة تكريم خاص لنجم المنتخب القطري عبد الكريم حسن 2:37 دقيقة المنتخب القطري يرفع شعار الفوز أمام غرينادا 3:12 دقيقة ميلان يضمّ الفرنسي جيرو إلى صفوفه 0:49 دقيقة حاتم: "من الجيّد مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم" 0:34 دقيقة نبيل معلول يقترب من العودة لتدريب الترجي التونسي 2:50 دقيقة الأهلي يبحث عن العاشرة وكايزر تشيفس لباكورة ألقابه 0:45 دقيقة رسمياً...المصادقة على إطلاق دوري السوبر الإفريقي