المنتخب القطري من أجل مواصلة كتابة التاريخ في كأس الكونكاكاف الذهبية من قبل beIN SPORTS July 29, 2021 15:24 2:42 دقيقة يستعد المنتخب القطري لكرة القدم لمواجهة نظيره الأمريكي في نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك من أجل تحقيق فوز جديد وحجْزِ مقعدٍ في النهائي على حساب صاحب الأرض. تقارير إخبارية المنتخب القطري كأس الكونكاكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مشعل عيسى برشم في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة المنتخب القطري لتجاوز أميركا في نصف النهائي 0:54 دقيقة الفيحان: "واجهت بعض الصعوبات" 0:29 دقيقة تنس: دجوكوفيتش إلى نصف النهائي وخروج مدفيديف 0:31 دقيقة تنس: بنتشيتش تحجز مقعداً في النهائي 0:27 دقيقة السلوفاكية سوزانا تحرز ذهبية الـ"تراب" 1:32 دقيقة بطل العالم كندريكس خارج منافسات القفز بالزانة 0:48 دقيقة سيدات الصين يحطمن رقماً عالمياً في السباحة 2:09 دقيقة تحطيم ثلاثة أرقام أولمبية في السباحة 1:53 دقيقة استقبال رسمي وشعبي للبطلين المصريين ملاك وعيسى