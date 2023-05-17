المنتخب العراقي جاهز لخوض غمار كأس العالم تحت 20 عامًا من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 12:16 4:17 دقيقة وسط تفاؤل كبير في الأوساط الكروية في العراق أنهى منتخب أشبال الرافدين آخر مراحله التحضيرية وتوجّه إلى الأرجنتين لخوض غمار نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا. تقارير إخبارية المنتخب العراقي كأس العالم تحت 20 عامًا -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة منتخب العراق جاهز لخوض غمار مونديال تحت 20 عامًا 2:45 دقيقة المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى الأرجنتين 3:16 دقيقة قمّة حاسمة بين اتحاد الجزائر وأسيك ميموزا 3:14 دقيقة روبيرتو كارلوس ملهم اللاعبين البرازيليين في مدريد 3:24 دقيقة قراءة في أوراق الميرينغي قبل الموقعة الكبرى 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد - التغطية الخاصة 1:27 دقيقة إنزاغي: "آمنا بحظوظنا وأحلامنا وحققنا مسيرة رائعة" 0:44 دقيقة غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي 0:49 دقيقة كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي 1:58 دقيقة مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم"