وافتتح محمد عبد الرحمن التسجيل لـ"صقور الجديان" عند الدقيقة 27.

وعزّز سيف الدين مالك النتيجة بالهدف الثاني بعد ثماني دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني (53).

وبهذا الفوز الثمين رفع المنتخب السوداني رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة متساويا مع نظيريه الغاني والجنوب إفريقي قبل مواجهتهما غدا، مشعلا بالتالي المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة.

بوركينا فاسو تعود إلى النهائيات

عادت بوركينا فاسو للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلها الأربعاء مع مضيفتها أوغندا صفر-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نسخة الكاميرون المقبلة.

ورفعت "خيول" بوركينا فاسو رصيدها في المجموعة الثانية إلى تسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، مقابل 8 لأوغندا الثانية، فيما دخلت مالاوي على خط التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط بفوزها خارج الديار على جنوب السودان بهدف ريتشارد مبولو (47).

وعادت بوركينا فاسو، وصيفة 2013 وثالثة 2017، إلى المسابقة القارية بعد غيابها عن النسخة الأخيرة في مصر عام 2019.

وارتقت إثيوبيا إلى صدارة المجموعة الحادية عشرة بفوزها الساحق على ضيفتها مدغشقر 4-صفر، بأهداف أمانويل جيبريميكايل (19)، غيتانيه كيبيدي (34)، أبوبكر نصير (41) وشيميليس بيكيلي (86).

رفعت إثيوبيا رصيدها إلى 9 نقاط، مقابل 7 لكوت ديفوار التي ستضمن تأهلها بحال فوزها على النيجر الأخيرة الجمعة، فيما تجمد رصيد مدغشقر عند سبع نقاط.

وحققت رواندا فوزها الأول في المجموعة السادسة، على حساب ضيفتها موزامبيق بهدف لاغي بييرينغيرو (69).

ورفعت رصيدها إلى 5 نقاط بفارق 5 عن الكاميرون المتصدرة-المضيفة والتي تحل على الرأس الأخضر (4 نقاط) الجمعة، فيما تجمد رصيد موزامبيق عند أربع نقاط.

وفي المجموعة الأولى التي شهدت استبعاد تشاد بعد تعليق عمل اتحادها، تلتقي غينيا (8 نقاط) مع مالي المتصدرة والتي ضمنت تأهلها (13) في مباراة قوية في وقت لاحق، فيما تملك ناميبيا الثالثة 6 نقاط من 5 مباريات.

ويتأهل أيضاً إلى النهائيات وصيف بطل كل مجموعة.