حسم المنتخب السوداني تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بتغلبه على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين الأحد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة التي تستضيفها الكاميرون العام القادم.

ورفع المنتخب السوداني رصيده من النقاط بذلك إلى 12 نقطة فاقتنص المركز الثاني من منتخب جنوب إفريقيا وضمن التأهل إلى النهائيات بالتالي.

وهو الظهور الأول لمنتخب صقور الجديان في النهائيات القارية منذ نسخة عام 2012 التي أقيمت في الغابون وغينيا الاستوائية ووقتها صعد المنتخب العربي إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر من زامبيا (0-3).

وافتتح سيف تيري التسجيل للمنتخب السوداني في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرز محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 32.

صقور الجديان إلى الكاميرون! 🔥🇸🇩



منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 9 في تاريخه! 👏🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/fFPr2xTa66 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021

غانا تعزز صدارتها

وفي المجموعة عينها، عززت غانا صدارتها بفوزها على ساوتاومي 3-1 في كوماسي. سجل لمنتخب "النجوم السوداء" نيكولاس أوبوكو (12) وجوردان أيو (31 من ركلة جزاء) وبابا رحمان (66)، وللضيوف انييستا (82).

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 13 نقطة أمام السودان 12 نقطة وجنوب أفريقيا ثالثة بعشر نقاط، وساوتاومي بلا رصيد بعد تلقيها 6 خسارات في ست مباريات.



السودان وجنوب إفريقيا - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 84 – هجمة منظمة رائعة للمنتخب السوداني والكرة انتهت عند محمد عبد الرحمن الذي سددها مباشرة ذهبت في الشباك الخارجية لمرمى منتخب جنوب إفريقيا.

الدقيقة 75 – على أبو عشرين حارس مرمى المنتخب السوداني واصل التألق وأنقذ مرماه من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 65 – أطهر الطاهر انبري لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء جنوب إفريقيا وسددها قوية انتهت إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 55 – هدوء في اللعب وتراجع في مستوى المباراة، المنتخب السوداني يواصل استحواذه الإيجابي على الكرة بينما يقدم منتخب جنوب إفريقيا أسوأ مستوياته إلى الآن.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 +2 – حكم اللقاء أطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب السوداني في عقر داره بهدفين دون رد.

الدقيقة 45+1 – محاولات جنوب إفريقية مستمرة واستبسال من الحارس السوداني علي أبو عشرين الذي تصدى بمهارة لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وحول الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 32 – المنتخب السوداني يقدم أفضل مبارياته منذ زمن طويل، لاعب الوسط ضياء محجوب يمرر كرة طويلة إلى محمد عبد الرحمن الذي سيطر على كرته بمهارة فائقة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه مسجلاً الهدف ثاني لأصحاب الأرض.

الدقيقة 20 – منتخب جنوب إفريقيا يحاول إدراك التعادل مبكراً إلا أن الدفاع السوداني المتماسك تعامل مع الهجمات الجنوب إفريقية بقوة وحسم إلى الآن.

الدقيقة11- انفراد صريح للمنتخب الجنوب إفريقي والحارس علي أبو عشرين يتألق ويذود عن مرماه في أول اختبار حقيقي له.

الدقيقة 5 – سيف تيري يحرز هدف التقدم للمنتخب السوداني من ضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس الجنوب إفريقي.

الدقيقة الأولى- انطلاق المواجهة المرتقبة بين السودان وجنوب إفريقيا التي تقاك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، الفوز فقط يصعد بالمنتخب السوداني إلى النهائيات في الكاميرون، بينما يسعى المنتخب الجنوب إفريقي إلى الحصول على نقطة على الأقل لضمان التأهل.