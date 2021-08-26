المنتخب السنغالي يخرج البرازيل من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 21:53 0:50 دقيقة حقق المنتخب السنغالي المفاجأة بإقصائه المنتخبَ البرازيلي من ربع النهائي بالفوز عليه 5-4 بعد التمديد في منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة القدم الشاطئية -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام