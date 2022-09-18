المنتخب السعودي يحط الرحال في مدينة أليكانتي من قبل beIN SPORTS September 18, 2022 15:52 0:49 دقيقة حطت بعثة المنتخب السعودي رحالها في مدينة أليكانتي الإسبانية، للبدء في المرحلة التحضيرية الثانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب السعودي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مجسم كأس العالم يصل المكسيك قريباً 0:47 دقيقة ممثلو القطاع السياحي يؤكدون الجاهزية التامة 0:46 دقيقة دليل شامل لزوار دولة قطر في المونديال 0:49 دقيقة المنتخب السعودي يحط الرحال في مدينة أليكانتي 0:52 دقيقة ورشات عمل في السعودية من أجل المونديال 0:41 دقيقة موناكو يحقق فوزاً ثميناً خارج الديار 1:08 دقيقة نوانيري أصغر لاعب يشارك في الـ"بريميرليغ" 3:47 دقيقة آرسنال يستعيد صدارة الـ"بريميرليغ" 0:48 دقيقة الصحافة البلجيكية تشيد بدولة قطر 3:55 دقيقة مبادرة قطرية هامة ومميزة في الأمم المتحدة