أشبال جمال بلماضي تمكنوا من تخطي رقم كوت ديفوار بتسجيلهم المباراة السابعة والعشرين دون هزيمة بعد فوزهم على أرض نسور قرطاج بفضل هدفي كل من بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ورياض محرز مهاجم مانشستر سيتي.
المنتخب الجزائري يواصل تحقيق الأرقام القياسية
أشبال جمال بلماضي تمكنوا من تخطي رقم كوت ديفوار بتسجيلهم المباراة السابعة والعشرين دون هزيمة بعد فوزهم على أرض نسور قرطاج بفضل هدفي كل من بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ورياض محرز مهاجم مانشستر سيتي.
تقارير إخبارية رياض محرز بغداد بونجاح المنتخب الجزائري جمال بلماضي المنتخب التونسي