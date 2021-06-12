أشبال جمال بلماضي تمكنوا من تخطي رقم كوت ديفوار بتسجيلهم المباراة السابعة والعشرين دون هزيمة بعد فوزهم على أرض نسور قرطاج بفضل هدفي كل من بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ورياض محرز مهاجم مانشستر سيتي.

