وسجل اللاعب إيمليو نسووي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وظفر منتخب غينيا الاستوائية ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا وصدارة المجموعة (12 نقطة) فيما يأتي المنتخب التونسي، المتأهل سلفاً للـ"كان"، في مركز الوصافة بـ10 نقاط.



