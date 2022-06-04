المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى بوتسوانا من قبل beIN SPORTS June 4, 2022 21:15 2:23 دقيقة بعد ساعات قليلة من فوزه العريض على غينيا الاستوائية، شدّ المنتخب التونسي الرحال لمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 حيث يطمح لتحقيق الانتصار الثاني تواليا. تقارير إخبارية بوتسوانا تونس المنتخب التونسي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى بوتسوانا 3:28 دقيقة فعالية خاصة لقادة المشجعين التونسيين 0:21 دقيقة المجر تقتنص فوزاً مفاجئاً من إنكلترا 2:13 دقيقة غوف تهنئ شفيونتيك وتتمنى مواجهتها في نهائيات قادمة 6:41 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة رولان غاروس 0:28 دقيقة إسبارغارو أول المنطلقين في سباق جائزة كاتالونيا 3:20 دقيقة منتخب الجزائر يبحث عن فوز لرفع المعنويات 0:23 دقيقة وصول منتخب البرازيل إلى اليابان 0:33 دقيقة إنكلترا تفتتح مشوارها بمواجهة المجر 0:36 دقيقة مواجهة قوية بين إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم