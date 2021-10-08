المنتخب البرتغالي يواصل استعداداته لمواجهة المنتخب القطري من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 20:47 0:28 دقيقة يواصل المنتخب البرتغالي تحضيراته لمواجهة نظيره القطري بحضور أبرز نجومه على غرار الهداف كريستيانو رونالدو وزميله في مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش. تقارير إخبارية المنتخب القطري المنتخب البرتغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة مديرةُ نادي نيوكاسل تتحدث عن طموحات النادي 0:45 دقيقة راشفورد يتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية 0:29 دقيقة إنكلترا تستعد لمواجهة أندورا 0:28 دقيقة البرتغال تواصل الاستعداد لمواجهة المنتخب القطري 1:35 دقيقة لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 0:42 دقيقة لابورتا تمنّى لو أنّ ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة 0:39 دقيقة رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا