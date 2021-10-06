

ويواجه رفاق كريستيانو رونالدو بطل آسيا من أجل الاستعداد للقاء منتخب لوكسمبورغ الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية لمونديال 2022.

وتتصدّر البرتغال المجموعة برصيد 13 نقطة فيما تحتل صربيا المركز الثاني بـ11 نقطة.

وكان رجال المدرب فرناندو سانتوش قد فازوا على الأدعم بثلاثة أهداف لواحد في الجولة ما قبل الماضية.

يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.