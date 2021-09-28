فبعد شوط أوّل سلبي النتيجة، تمكن منتخب إسبانيا من تسجيل هدفين بواسطة أدولفو فيرنانديث وأدري مارتينيث.

من جانبه حاول منتخب البرتغال تدارك الموقف فقلّص الفارق بواسطة أندريه قبل أن يعادل زيكي النتيجة قبيل النهاية بأربع دقائق لتذهب المباراة إلى وقتين إضافيين، حيث نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدفـَين أحدُهما كان بمساهمة ٍ من الدفاع الإسبانيّ بالخطأ في مرمى منتخبه.

وتُلاقي البرتغال في نِصف النهائي منتخبَ كازاخستان الذي قلب هو الآخر تأخُرَه أمام إيران بهدفين إلى انتصار مثيرٍ بثلاثة أهداف لاثنين مسلم أولاد قوباد منحَ التقدُم لإيران في الدقيقة الثامنة.

وضاعف أحمد إسماعيل بور تقدُم إيران في الدقيقة الخامسة عشرة، وانتفضت كازاخستان خلال الشوط الثاني فقلصت الفارق أولا في الدقيقة الخامسة والعشرين، ثم عادلت النتيجة بهدف دونه أرنولد كناوب في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يدون تاينان هدفَ انتصار كازاخستان في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

