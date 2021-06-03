المنتخب البرتغالي في نهائي "يورو" تحت 21 عاماً من قبل beIN SPORTS June 3, 2021 21:24 0:32 دقيقة بلغ المنتخب البرتغالي نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو" لتحت 21 عاماً بالفوز على المنتخب الإسباني حامل اللقب بهدف دون مقابل. تقارير إخبارية المنتخب البرتغالي كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة المنتخب القطري يحقق المطلوب أمام نظيره الهندي 1:48 دقيقة أنس جابر عازمة على التألّق في رولان غاروس 0:27 دقيقة ستيفنز تُطيح بكارولينا بليسكوفا 0:37 دقيقة لابورتا يؤكد استمرار كومان في تدريب برشلونة 0:34 دقيقة دجوكوفيتش يسير بثبات في بطولة "رولان غاروس" 0:15 دقيقة سفيتولينا تبلغ الدور الثالث دون عناء 0:37 دقيقة بنتيكي يمدّد عقده لعامين إضافيين مع كريستال بالاس 0:44 دقيقة تقليص عدد أندية "ليغ1" اعتباراً من موسم 2023-2024 0:29 دقيقة بن عطية يعلن رحيله عن الدحيل 2:00 دقيقة الكشف عن الموسيقى الخاصة بالأولمبياد