وتخطى منتخب الأسود الثلاثة عقبة مالطا بدون أي عناء، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم الإنكليز بثلاثة أهداف افتتاحها المدافع المالطي فيرديناندو أباب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9 ثم أضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 28 وفي الدقيقة 31 سجل قائد الفريق وهدافه هاري كاين الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم البديل كالوم ويلسون من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء أيضاً أحرزها في الدقيقة 83.

وحصل المنتخب الإنكليزي بذلك على العلامة الكاملة (9 نقاط) بعد أن فاز في المواجهة الثالثة على التوالي.

