المنتخب الإماراتي يفوز على تاهيتي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية August 19, 2021 16:44 4:23 دقيقة فاز المنتخب الإماراتي على تاهيتي 4-3 بعد التمديد اليوم الخميس في مستهل مشاركته في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة القدم الشاطئية -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة تسيتسيباس يطيح بالإيطالي سونيغو من بطولة سينسيناتي 1:06 دقيقة مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب البارالمبية 0:44 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد كريم بنزيمة حتى عام 2023 0:44 دقيقة نقل مباراة الصين واليابان إلى الدوحة 0:37 دقيقة نادال يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة 0:36 دقيقة أرسنال يعلن عن تعاقده مع أوديغارد 0:33 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة سينسيناتي 2:22 دقيقة الأردن تهيمن على نتائج البطولة العربية في عمان 6:41 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل تحقيق العلامة الكاملة 0:49 دقيقة برشلونة يزيح فلومنينسي ويبلغ نصف النهائي