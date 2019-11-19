حجز المنتخب الأولمبي المصري مقعده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ببلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، الثلاثاء، إثر فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في نصف النهائي.

وكان منتخب كوت ديفوار قد حجز مكانه في الأولمبياد بفوزه على غانا بركلات الترجيح 3-2 (نهاية المباراة بالتعادل 2-2)، ليبلغ النهائي القاري.

وجدير بالذكر أن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة شارك في أولمبياد لوس انجليس 1984 كلاعب، وسيشارك في أولمبياد طوكيو 2020 كمدرب.

وسجل أهداف مصر رمضان صبحي (60 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن مجدي (84 و89).

وكان الشوط الأول سلبياً من كلا المنتخبين، وكانت السيطرة فيه للفراعنة وإن غابت الفاعلية الهجومية بسبب الحماس الزائد والتسرع وسوء التمرير.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للفراعنة إثر لمسة يد وانبرى لها رمضان صبحي وسددها على يمين جونسون محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 60.

وتخلى لاعبو جنوب إفريقيا عن حذرهم الدفاعي سعياً لإدارك التعادل وشكل ضغطهم الهجومي بعض الخطورة على مرمى صبحي وكانت الفرصة الأبرز لكاموهيلو ماهلاتسي من ركلة حرة مباشرة لكن كرته اصطدمت بالعارضة (72).

وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للفراعنة من هجمة مرتدة (84).

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أضاف مجدي الهدف الثالث بتسديدة قوية أخطأ تقديرها الحارس لتسكن شباكه.

وستتنافس غانا وجنوب غفريقيا على نيل البطاقة الثالثة الأخيرة للعرس الأولمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.