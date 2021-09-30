المنتخب الأرجنتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 14:15 2:12 دقيقة واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوزه على نظيره البرازيلي حامل اللقب خمسَ مرات. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة اليافع غافي يعزز صفوف المنتخب الإسباني 1:05 دقيقة المناعي فخور وسعيد باستضافة سباقات الفورمولا 1 0:47 دقيقة دومينيكالي: "قطر جاهزة لاستضافة هذا الحدث" 2:12 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 3:14 دقيقة المنتخب المصري يواصل تحضيراته بقيادة كيروش 1:07 دقيقة روما ضيفاً ثقيلاً على زوريا لوهانسك 2:39 دقيقة توتنهام من أجل تجاوز عقبة مورا 3:05 دقيقة مواجهة واعدة بين فنربهتشه وأولمبياكوس 2:27 دقيقة وست هام يونايتد يستضيف رابيد فيينا 0:32 دقيقة قمّة مرتقبة بين مرسيليا وغلطة سراي