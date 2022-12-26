المنتخبات العربية تتطلع إلى استحقاقاتها المقبلة بعد المشاركة في كأس العالم من قبل beIN SPORTS December 26, 2022 11:30 3:38 دقيقة بعد المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™تتطلع المنتخباتُ العربية الأربعة قطر والسعودية وتونس والمغرب إلى الاستحقاقات المقبلة والتي تختلف حسب روزنامةِ كلِّ منتخب. المنتخب السعودي منتخب تونس منتخب قطر المنتخب المغربي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة دالاس مافريكس يكرم أسطورته ديريك نوفيتسكي 0:48 دقيقة تشكيلة سان جيرمان أمام ستراسبورغ تثير التساؤلات 1:39 دقيقة تين هاخ لم يكن يخطط لتدريب مانشستر يونايتد 1:13 دقيقة beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة قياسية 3:21 دقيقة كأس العالم رفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين 0:39 دقيقة الاتحاد الياباني يتجه إلى تجديد عقد المدرب مورياسو 3:38 دقيقة المنتخبات العربية تتطلع إلى استحقاقاتها المقبلة 0:32 دقيقة أروابارينا يعلن تشكيلة الإمارات لكأس الخليج 2:11 دقيقة سلتيكس يحسم موقعته مع باكس وفوز جديد لسيكسرز 3:23 دقيقة مدينة البصرة أكملت تحضيراتها لاستضافة كأس الخليج