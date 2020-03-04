وجاء في المرسوم "يستمر السماح بإقامة جميع الأحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع أكان خاصة أو عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة أي من دون حضور الجمهور".

سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية وحتى الثالث من نيسان/أبريل.

كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والأندية الرياضية بالقيام من خلال أجهزتها الطبية "بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسؤولين وجميع الذين يرافقونهم".

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا، بين يوفنتوس وميلان الأربعاء، ونابولي مع إنتر ميلان الخميس ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامتها.

