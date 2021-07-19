وضربت المكسيك، حاملة اللقب والأكثر تتويجا في البطولة، عصفورين بحجر واحد عندما تغلبت على السلفادور، حيث حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي وانتزعت صدارة المجموعة من منافستها.

وسجل مهاجم تيغريس لويس رودريغيس الهدف الوحيد في الدقيقة 26.

وهو الفوز الثاني على التوالي للمكسيك بعد الأول على غواتيمالا بثلاثية نظيفة، فرفعت رصيدها إلى سبع نقاط بعد تعادلها المخيب مع ترينيداد وتوباغو سلبا في الجولة الأولى، فتصدرت بفارق نقطة واحدة أمام السلفادور التي منيت بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت ترينيداد وتوباغو مع غواتيمالا بهدف لريون مور (12) مقابل هدف لجيراردو غورديو (78) وخرجتا خاليتي الوفاض بعدما حصدت الاولى نقطتين فقط والثانية نقطة واحدة.

ولحقت المكسيك بالسلفادور، وكندا والولايات المتحدة (المجموعة الثانية) وكوستاريكا وجامايكا (الثالثة) وهندوراس (الرابعة) إلى ربع النهائي.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل.

وتبقى بطاقة واحدة عن المجموعة الرابعة وتتنافس عليها قطر، ضيفة النهائيات، وبنما، حيث تلعب الأولى مع هندوراس المتصدرة، والثانية مع غرينادا الأخيرة مساء اليوم.

وتحتل قطر المركز الثاني في المجموعة وتحتاج إلى التعادل في مباراتها الأخيرة ضد هندوراس المتصدرة، فيما تملك بنما نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي الدور المقبل، تلتقي المكسيك مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما تلعب السلفادور مع متصدرها.