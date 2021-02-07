المغرب يواجه مالي في نهائي أمم إفريقيا للمحليين من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 12:10 2:53 دقيقة يستعد المنتخب المغربي لمواجهة قوية أمام منتخب مالي في نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، الاسود يدخلون القمة المنتظرة بصفوف مكتملة وعزيمة كبيرة لتحقيق الإنجاز والحفاظ على اللقب. تقارير إخبارية مالي المغرب بطولة أمم إفريقيا للمحليين -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة برشلونة يطمح للانتصار السادس توالياً 2:07 دقيقة تعرف على آخر أخبار مواجهة بالميراس وتيغريس 2:55 دقيقة بالميراس في الدوحة لإحراز لقب مونديال الأندية 1:59 دقيقة الدحيل من أجل إنهاء "الموندياليتو" خامساً 3:23 دقيقة نزال قوي بين بالميراس وتيغريس في الـ"موندياليتو" 3:32 دقيقة غينيا ثالثة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 5:14 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر الفوز أمام إيفرتون 3:13 دقيقة فوز رابع توالياً لليون يمنحه الصدارة مؤقتاً 0:50 دقيقة نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بـ9 لاعبين 0:25 دقيقة مصطفى محمد يقود غلطة سراي لتخطي غريمه فنربهتشة