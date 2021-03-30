بصم المهاجم منير الحدادي على أول أهدافه مع المنتخب المغربي في شباك بوروندي اليوم الثلاثاء على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط ليمنح منتخب بلاده فوزاً معنوياً هاماً (1-0) أنهى به مشوار التصفيات القارية على وقع الانتصارات.

وهي المشاركة الثانية لنجم إشبيلية الإسباني بعد ظهوره الأول أمام موريتانيا في المرحلة الماضية من التصفيات الإفريقية.

وخاض منتخب "أسود الأطلس" المباراة ضامناً للعبور إلى نهائيات "كان 2021" فضلاً عن تأمينه صدارة المجموعة الخامسة.

ورفع المغرب رصيده إلى 14 نقطة بينما تجمّد رصيد بوروندي عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وسيطر المنتخب المغربي على اللقاء، وسدد الحدادي كرة من ركلة حرة أنقذها حارس الضيوف ببراعة إلى ركنية (21)، وتصدى القائم لتسديدة لاعب إنتر الإيطالي أشرف حكيمي (34)، قبل أن يتمكن الحدادي من تسجيل أول أهدافه مع منتخب "أسود الأطلس" في مباراته الثانية إثر مجهود مميز أنهاه بتسديدة قوية في الشباك مستثمرا تمريرة من عادل تاعرابت (45).

وسيطر المنتخب المغربي في النصف الثاني من اللقاء إلا أن سيطرته جاءت سلبية إذ فشل المهاجمون في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف.

يذكر أنّ موريتانيا حجزت البطاقة الثانية للمجموعة (9 نقاط) بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 1-صفر الثلاثاء أيضاً.